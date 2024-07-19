Врач Кондрахин советует выбирать лестницу вместо лифта

Врач рассказал о пользе ходьбы по лестнице

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Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин утверждает, что регулярные движения тренируют не только сердечно-сосудистую систему, но и мышцы. Когда мы двигаемся, хорошо перекачивается кровь, она снабжает сердце и головной мозг.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, PDM

В целом организм получает только пользу. Именно поэтому доктор рекомендует предпочитать лифту лестницу.

"Правильнее всего пройтись. Неприятности, с которыми организм сталкивается, будут нивелированы. Потому что мы сожжем их в буквальном смысле слова, пока двигаемся куда-то. Все это сгорит в мышцах", — цитирует кардиолога "СЭ".

Врач добавил, что ходьба по лестнице загружает человека в полном объеме, так как по сути он переносит собственный вес. Он рекомендует устраивать прогулки от рабочего места до остановки общественного транспорта или метро.