Врач Кондрахин советует выбирать лестницу вместо лифта

Врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин утверждает, что регулярные движения тренируют не только сердечно-сосудистую систему, но и мышцы. Когда мы двигаемся, хорошо перекачивается кровь, она снабжает сердце и головной мозг.
В целом организм получает только пользу. Именно поэтому доктор рекомендует предпочитать лифту лестницу.
"Правильнее всего пройтись. Неприятности, с которыми организм сталкивается, будут нивелированы. Потому что мы сожжем их в буквальном смысле слова, пока двигаемся куда-то. Все это сгорит в мышцах", — цитирует кардиолога "СЭ".
Врач добавил, что ходьба по лестнице загружает человека в полном объеме, так как по сути он переносит собственный вес. Он рекомендует устраивать прогулки от рабочего места до остановки общественного транспорта или метро.
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