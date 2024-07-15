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Вундеркинды в истории Евро

Самые молодые игроки в истории Евро

2:42
Спорт

Молодые футболисты зачастую прорываются на больших чемпионатах. Так на Евро отличился невероятным голом Гюлер, а футболист Испании Ямаль уже стал самым обсуждаемым игроком этого лета. Кто же еще из самых юных футболистов вошел в историю Евро?

Самые молодые игроки в истории Евро
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Кингсли Коман — Евро-2016

19-летний футболист не сыграл только в полуфинале, получив достаточно времени в остальных матчах, чтобы проявить себя. И он проявил — активностью, скоростью и техникой Кингсли впечатлил не только французов, но и всех болельщиков.

Арда Гюлер — Евро-2024

19-летний турецкий нападающий — настоящий вундеркинд. Ему еще до чемпионата прочили дуэль с Ямалем за звание лучшего молодого игрока. Арда же составил достойную конкуренцию испанскому сопернику на Евро. Гюлер забил мяч в первой же игре на дебютном для себя взрослом турнире, а в плей-офф отметился двумя подряд ассистами, став настоящим лидером турецкой команды.

Криштиану Роналду — Евро-2004

В далёком 2004-м 19-летний Криштиану отличился, и не только финтами и дерзостью, но и дикой уверенностью в себе. Он был максимально результативен. Гол грекам и голевая передача в матче с Россией на групповом этапе стали только началом. В четвертьфинале с Англией Роналду уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, а полуфинал с Нидерландами и вовсе вытащил сам, приложив руку к каждому из двух голов португальцев. Выступление Роналду на Евро-2004 занимает достойное место в его карьере.

Ламин Ямаль — Евро-2024

Этот игрок приехал на Евро в 16 лет! Ямаль не стал стесняться и отдал три голевые передачи на групповом этапе и в плей-офф. А в полуфинале и вовсе зарядил красивый гол в ворота Франции, сравняв счет. Это тот самый игрок, который на чемпионат взял с собой домашнее задание из школы, ведь Ямаль все ещё учится.

Уэйн Руни — Евро-2004

Ни у кого из вышеперечисленных футболистов не получилось залететь на Евро так же ярко, как это сделал 18-летний Уэйн Руни 20 лет назад. В групповом этапе он провел разминочный матч с Францией, потом забил дубль в ворота Швейцарии, следом дубль в игре с Хорватией, да еще и голевая передача сверху, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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