Свыше 274 млн рублей заплатят призёрам Игр БРИКС

Правительство РФ выделило более 274 млн рублей для призеров Игр БРИКС

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Победителям и призерам Спортивных игр стран БРИКС заплатят. На поощрительные выплаты Правительство России выделило свыше 274 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Постановление о назначении возгнаграждения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Чемпионам Спортивных игр стран БРИКС выплатят 358,4 тысяч рублей. Те, кто завоюет серебряные медали, получат по 179,2 тыс. рублей, а спортсмены, завоевавшие бронзу, — по 107,5 тыс. рублей, сообщили ни официальном сайте правительства.

Если же спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, ему заплатят за каждую завоёванную награду. Наставники победителей и призёров Игр тоже получат вознаграждение: за золотую медаль — 137,2 тыс. рублей, за серебряную — 67,6 тыс. рублей, за бронзовую — 40,96 тыс. рублей.

Напомним, что российские спортсмены на Играх завоевали 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую награду.