Испания обыграла по количеству побед в Евро хозяев чемпионата 2024-го года

Испания обыграла Германию по количеству побед в Евро

Испанская национальная сборная обыграла Германию по количеству побед в чемпионатах Европы по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

Если Германия забирала кубок три раза, то испанцы на немецком поле забрали четвертый. Немцы побеждали на Евро в 1972, 1980 и 1996 годах, пишет газета.ru.

Сборная Испании в финале встретилась с английской национальной командой. Испанцы выиграли англичан со счетом 2:1 в основном времени матча.

Напомним, счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, гол забил Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу испанцам принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.