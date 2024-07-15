Испания обыграла по количеству побед в Евро хозяев чемпионата 2024-го года

Испанская национальная сборная обыграла Германию по количеству побед в чемпионатах Европы по футболу.
Если Германия забирала кубок три раза, то испанцы на немецком поле забрали четвертый. Немцы побеждали на Евро в 1972, 1980 и 1996 годах, пишет газета.ru.
Сборная Испании в финале встретилась с английской национальной командой. Испанцы выиграли англичан со счетом 2:1 в основном времени матча.
Напомним, счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, гол забил Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу испанцам принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.
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