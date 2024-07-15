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Лионель Месси выиграл 45-й трофей в карьере

Месси обновил один из рекордов в истории футбола

1:02
Спорт

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси взял 45-й трофей в своей профессиональной карьере. 37-летний футболист сделал это по итогам финального матча Кубка Америки 2024 года против колумбийцев, где его сборная выиграла с минимальным счетом 1:0.

Месси обновил один из рекордов в истории футбола
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Еще никто в истории мирового футбола не выигрывал столько турниров, пишет РИА Новости.

На втором месте после Мессии по данному показателю стоит бразилец Дани Алвес. У него 43 трофея.

Финал Кубка Америки прошел на стадионе "Хард Рок" в Майами. Матч завершился в дополнительное время. Футболист Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч.

Кстати, начался финал Кубка Америки позднее почти на час из-за беспорядков. Фанаты без билетов пытались силой проникнуть на стадион.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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