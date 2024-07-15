Лионель Месси выиграл 45-й трофей в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси взял 45-й трофей в своей профессиональной карьере. 37-летний футболист сделал это по итогам финального матча Кубка Америки 2024 года против колумбийцев, где его сборная выиграла с минимальным счетом 1:0.
Еще никто в истории мирового футбола не выигрывал столько турниров, пишет РИА Новости.
На втором месте после Мессии по данному показателю стоит бразилец Дани Алвес. У него 43 трофея.
Финал Кубка Америки прошел на стадионе "Хард Рок" в Майами. Матч завершился в дополнительное время. Футболист Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч.
Кстати, начался финал Кубка Америки позднее почти на час из-за беспорядков. Фанаты без билетов пытались силой проникнуть на стадион.
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