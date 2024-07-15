Лионель Месси побил мировой рекорд: 45-й титул после победы в Кубке Америки-2024

Победа в финале Кубка Америки-2024 стала для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси 45-м титулом в его профессиональной карьере, сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Форвард установил новый мировой рекорд по количеству завоеванных трофеев, обойдя бразильца Дани Алвеса, завершившего карьеру с 43 титулами.
Финал Кубка Америки состоялся в ночь на понедельник, 15 июля. Сборная Аргентины одержала победу над командой Колумбии со счетом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса в овертайме. Месси начал матч в стартовом составе, но был заменен на 66-й минуте из-за травмы.
Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл два Кубка Америки, чемпионат мира, Олимпиаду, а также Финалиссиму — турнир, в котором встречаются победители Евро и Кубка Америки. Остальные трофеи он завоевал на клубном уровне.
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