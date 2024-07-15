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Украинского футболиста Баланюка отстранили за попытку подмены допинг-пробы

Украинского футболиста отстранили за попытку подмены допинг-пробы

Спорт

Национальный антидопинговый центр Украины временно отстранил Дениса Баланюка, нападающего грузинского клуба "Самгурали". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Украинского футболиста отстранили за попытку подмены допинг-пробы
Фото: commons.wikimedia.org by Михайло Масловський, CC BY-SA 3.0

Украинский спортсмен был подвергнут санкциям за попытку подмены допинг-пробы, однако подробности инцидента не разглашаются. Период временного отстранения Баланюка начнется с 29 декабря 2023 года.

27-летний Баланюк ранее играл за "Днепр", польскую "Вислу" и киевский "Арсенал". В период с 2020 по 2021 год форвард также выступал за московское "Торпедо".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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