Украинского футболиста Баланюка отстранили за попытку подмены допинг-пробы

Национальный антидопинговый центр Украины временно отстранил Дениса Баланюка, нападающего грузинского клуба "Самгурали". Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Украинский спортсмен был подвергнут санкциям за попытку подмены допинг-пробы, однако подробности инцидента не разглашаются. Период временного отстранения Баланюка начнется с 29 декабря 2023 года.
27-летний Баланюк ранее играл за "Днепр", польскую "Вислу" и киевский "Арсенал". В период с 2020 по 2021 год форвард также выступал за московское "Торпедо".
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