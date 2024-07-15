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Плющенко посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию с ОИ-2024

Плющенко не согласен с призывами бойкотировать Олимпиаду-2024

0:53
Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что несколько депутатов обратились к нему с просьбой поддержать бойкот Олимпиады-2024 в Париже, однако он отказался. Об этом сообщает информационный ресурс «Матч ТВ».

Плющенко не согласен с призывами бойкотировать Олимпиаду-2024
Фото: wikimedia.org by Dahmeli, CC BY-SA 3.0

По словам Плющенко, звонки поступили от нескольких депутатов, призывающих спортсменов не участвовать в Олимпийских играх. Однако он отклонил их предложение и выразил недовольство такими просьбами. При этом он посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию. Плющенко также добавил, что у спортсменов есть определенный временной отрезок для участия в подобного масштаба соревнованиях.

Плющенко не уточнил, кто именно из депутатов обратился к нему с таким требованием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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