Плющенко посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию с ОИ-2024

Плющенко не согласен с призывами бойкотировать Олимпиаду-2024

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что несколько депутатов обратились к нему с просьбой поддержать бойкот Олимпиады-2024 в Париже, однако он отказался. Об этом сообщает информационный ресурс «Матч ТВ».

Фото: wikimedia.org by Dahmeli, CC BY-SA 3.0

По словам Плющенко, звонки поступили от нескольких депутатов, призывающих спортсменов не участвовать в Олимпийских играх. Однако он отклонил их предложение и выразил недовольство такими просьбами. При этом он посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию. Плющенко также добавил, что у спортсменов есть определенный временной отрезок для участия в подобного масштаба соревнованиях.

Плющенко не уточнил, кто именно из депутатов обратился к нему с таким требованием.