Плющенко посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию с ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что несколько депутатов обратились к нему с просьбой поддержать бойкот Олимпиады-2024 в Париже, однако он отказался. Об этом сообщает информационный ресурс «Матч ТВ».
По словам Плющенко, звонки поступили от нескольких депутатов, призывающих спортсменов не участвовать в Олимпийских играх. Однако он отклонил их предложение и выразил недовольство такими просьбами. При этом он посоветовал депутатам поставить себя на место спортсменов и оценить ситуацию. Плющенко также добавил, что у спортсменов есть определенный временной отрезок для участия в подобного масштаба соревнованиях.
Плющенко не уточнил, кто именно из депутатов обратился к нему с таким требованием.
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