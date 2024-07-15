Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы

Футболисты сборной Испании, обыграв команду англичан, стали чемпионами Евро-2024

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В финале Евро-2024 сборная Испании одолела команду Англии со счетом 2:1, передает "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

В составе испанцев голы забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, а у англичан отличился Коул Палмер. Спортивный портал «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нико Уильямс открыл счет на 47-й минуте с передачи Ламина Ямаля. Следующий гол был забит на 86-й минуте Микелем Оярсабалем с передачи Марка Кукурелья.

Это уже четвертый титул чемпиона Европы для сборной Испании, что является рекордом среди всех европейских команд. Предыдущие победы испанцев были в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия же второй год подряд проигрывает в финале Евро.