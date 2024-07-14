Триумф Испании: она снова чемпион Европы по футболу

"Красная фурия" возвращается: Испания обыграла Англию в финале ЧЕ-2024

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Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по футболу 2024 года, обыграв в финале команду Англии.

Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, CC BY 2.0

Матч, который прошёл в Берлине, завершился со счётом 2:1 в пользу испанцев. Нико Уильямс забил первый гол в начале второго тайма, англичане сравняли счёт благодаря голу Коула Палмера. За четыре минуты до конца игры Микель Оярсабаль забил победный мяч, выйдя на замену.

Эта победа на чемпионате Европы стала для сборной Испании четвёртой в истории. До этого они выигрывали турнир в 1964, 2008 и 2012 годах. Никто другой не выигрывал главный турнир континента так часто.

Для сборной Англии сегодняшнее поражение в финале чемпионата Европы стало вторым подряд. Три года назад они уступили в решающем матче сборной Италии в серии пенальти.

Аналитики уверены, что Испания, единственная из футбольных грандов продемонстрировала интересную игру на этом чемпионате. Сборная обыграла три другие ведущие команды: Германию, Францию и Англию.