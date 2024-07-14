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Врач порекомендовал заменить лифт на лестницу: преимущества для здоровья и фитнеса

Лестница против лифта: какой выбор сделать для здоровья

0:47
Спорт

Врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин поделился информацией о воздействии ходьбы по лестнице на организм. По его словам, активное использование лестницы способствует тренировке сердечно-сосудистой системы и мышц. Во время такой физической активности происходит эффективное перекачивание крови. Кондрахин подчеркнул, что ходьба по лестнице представляет собой значительную нагрузку на организм, так как человек перемещает собственный вес. Он рекомендовал заменять лифт на лестницу в повседневной жизни.

Лестница против лифта: какой выбор сделать для здоровья
Фото: flickr.com by zeevveez, CC BY 2.0

Кроме того, врач посоветовал организовывать прогулки от рабочего места до метро, отметив положительное влияние этой практики на здоровье человека и снижение уровня стресса.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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