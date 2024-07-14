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Станислав Черчесов объяснил, почему он принял предложение возглавить сборную Казахстана

Станислав Черчесов объяснил, почему выбрал работу в Казахстане

1:08
Спорт

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов объяснил, почему он решил работать за пределами России, в интервью "Спорт День За Днем".

Станислав Черчесов объяснил, почему выбрал работу в Казахстане
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Черчесов, комментируя своё решение, отметил, что "крепостное право отменили в 1861 году". Он пояснил, что хотел работать в русскоязычной среде, поэтому принял предложение казахов, добавив, что в российских клубах на данный момент работы для него нет.

Назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана было объявлено 3 июня. Условия контракта и его продолжительность не раскрывались.

До этого Черчесов тренировал венгерский клуб "Ференцварош", с которым дважды выиграл чемпионат и завоевал Кубок страны. Летом 2023 года он покинул команду из Будапешта.

С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России, с которой дошел до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира-2018.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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