Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА из Москвы, раскрыл свои планы после завершения футбольной карьеры. Как сообщает ТАСС, его первое желание — уединиться на месяц на рыбалке, без общения с кем-либо.
"Я буду ловить рыбу", — подчеркнул вратарь.
Он также высказался о возможности завершения карьеры: "Время покажет, и я не ставлю перед собой каких-то тайн. Буду играть, пока здоровье позволяет", — добавил голкипер.
Ранее, 24 мая, стало известно о том, что 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на два года. Он остается верным клубу на протяжении всей своей профессиональной карьеры, помогая ему стать чемпионом России шесть раз и выиграть Кубок УЕФА.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.