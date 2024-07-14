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Игорь Акинфеев: после карьеры первое, что я сделаю - уеду на месяц на рыбалку

ЦСКА вратарь Акинфеев: мои планы после футбола - рыбалка в одиночестве

0:48
Спорт

Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА из Москвы, раскрыл свои планы после завершения футбольной карьеры. Как сообщает ТАСС, его первое желание — уединиться на месяц на рыбалке, без общения с кем-либо.

ЦСКА вратарь Акинфеев: мои планы после футбола - рыбалка в одиночестве
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, CC BY-SA 4.0

"Я буду ловить рыбу", — подчеркнул вратарь.

Он также высказался о возможности завершения карьеры: "Время покажет, и я не ставлю перед собой каких-то тайн. Буду играть, пока здоровье позволяет", — добавил голкипер.

Ранее, 24 мая, стало известно о том, что 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на два года. Он остается верным клубу на протяжении всей своей профессиональной карьеры, помогая ему стать чемпионом России шесть раз и выиграть Кубок УЕФА.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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