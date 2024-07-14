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Какое количество отжиманий считается нормой: все зависит от возраста

Эксперты назвали норму отжиманий

2:11
Спорт

Отжимания — это одно из самых популярных упражнений в мире физической активности и спорта благодаря своей универсальности и простоте. Для их выполнения не требуется специального оборудования, достаточно лишь небольшого пространства, например, пола или брусьев.

Эксперты назвали норму отжиманий
Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez, CC0

Определение "нормы" отжиманий зависит от различных факторов, включая возраст, уровень физической подготовки и индивидуальные особенности каждого человека. Для получения максимальной пользы от упражнения рекомендуется выполнять отжимания с разведенными на ширину плеч руками и прямым телом, управляя дыханием и постепенно увеличивая количество повторений.

Согласно современным исследованиям, большинство взрослых мужчин не могут выполнить более 10 отжиманий подряд с собственным весом тела. Считается, что нормой является выполнение от 12 до 15 повторений. Для точной оценки физической формы рекомендуется проводить фитнес-тест после разминки, который помогает оценить связь между количеством отжиманий и здоровьем сердечно-сосудистой системы у мужчин разных возрастных групп.

Вот средние значения количества отжиманий для мужчин разного возраста:

  • 15-19 лет: 23-28 повторений;
  • 20-29 лет: 22-28 повторений;
  • 30-39 лет: 17-21 повторений;
  • 40-49 лет: 13-16 повторений
  • 50-59 лет: 10-12 повторений;
  • 60 и старше лет: 8-10 повторений.

Статистика показывает, что у мужчин старше 40 лет часто возникают трудности с выполнением отжиманий, что свидетельствует о необходимости большего внимания к здоровью и физической форме.

Отжимания не только способствуют развитию силы и мышц, но и являются важным показателем здоровья. Если у вас возникают трудности с этим упражнением, важно обратить внимание на свою физическую подготовку и здоровье, вне зависимости от возраста.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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