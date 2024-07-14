Компании отказываются от гольфа в пользу пиклбола, чтобы заключать сделки

Пиклбол набирает популярность из-за экономии времени и денег

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отдельные операторы клубов пиклбола подтверждают, что количество корпоративных мероприятий в США растет в геометрической прогрессии. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Корт становится особенно популярным среди юристов, банкиров и риэлторов, стремящихся расширить свои профессиональные круги. В Рочестер-Хиллз (штат Мичиган) инструктор по пиклболу Роберт Данн говорит, что во время игры юристы общаются с клиентами, бизнесмены обсуждают магазины, а руководители автомобильной промышленности вовлекают в спортивное мероприятие поставщиков и покупателей.

Пару партий в пиклбол можно сыграть менее чем за два часа, тогда как на гольф уходит полдня. Два часа в клубе Hebson's pickleball club стоят 80 долларов по сравнению с 600-700 долларами за игру на поле для гольфа.

Поля для гольфа уже давно считаются лучшим местом заключения сделок и привлечения клиентов, однако все большее число людей приходит к выводу, что пиклбол экономит время и деньги, при этом он более инклюзивный и в него легче играть новичкам.

Пиклбол — командный вид спорта, который объединяет элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. Игра проводится на специальном поле, разделенном на зоны для разных игровых пар, и с использованием специальных ракеток и пластикового мяча с отверстиями (пиклбол). Участники игры должны перебросить мяч через сетку на сторону соперника без выполнения удара "в полете". Пиклбол становится все более популярным видом спорта, так как предлагает отличный способ для поддержания физической активности и социального взаимодействия.