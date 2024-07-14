Испанской сборной грозит штраф, если Ямаль сыграет в экстра-тайме

Сборная Испании получила предупреждение от немецкого профсоюза

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Испанская национальная команда получила уведомление от немецкого профсоюза о необходимости замены вингера Ламина Ямаля после 90 минуты финального матча Евро-2024 против команды Англии. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

В противном случае испанская футбольная федерация будет вынуждена уплатить штраф в размере 30 тысяч евро за использование несовершеннолетнего игрока после 23:00 по местному времени.

Напомним, что на чемпионате Европы по футболу 2024 года сборная Испании дошла до финала турнира. 14 июля состоится финал, где испанцы встретятся с командой Англии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сам Ямаль высказывался о сравнениях себя с бывшим игроком каталонской команды Лионелем Месси.