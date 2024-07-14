Будут ли транслировать Олимпиаду в Париже на российских каналах?

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Принято решение о трансляции Олимпиады в Париже на российских каналах

1:16
Спорт

Основной акцент в мире российского спорта сейчас на спортсменах. Изначально было объявлено, что в Париж доберутся 15 участников, а возможно даже 16, если примет участие Шамиль Мамедов, борец-вольник. Об этом сообщает "Спортс".

Принято решение о трансляции Олимпиады в Париже на российских каналах
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Однако весь процесс выбора участников и их подготовки проходил на заднем плане из-за борьбы за ТВ-права.

Ранее турниры и церемонии транслировались на центральных каналах, таких как Первый и «Россия-1», остальные же матчи показывал «Матч». Но нейтральный статус спортивных событий в последние годы не мешал им оставаться популярными. Например, церемонию открытия Игр в Пекине посмотрело более 37% телеаудитории городов с населением более 100 тысяч человек. Из числа зрителей 8,5% посмотрели повтор трансляции, что дало общий охват в 14,36 миллионов человек.

По данным Спортса, принято политическое решение: в настоящих реалиях нет необходимости показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и «России-1».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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