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Отжимания с отягощением помогут накачать верх тела без тренажёрного зала

1:48
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, как можно накачать верх тела без посещения спортзала.

Отжимания с отягощением помогут накачать верх тела без тренажёрного зала
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

В этом помогут отжимания с отягощением.

Тренер убеждает, что это эффективный способ накачать мышцы груди, передние дельтовидные мускулы и трицепсы в условиях домашней тренировки.

"Использование дополнительного веса в отжиманиях позволяет сильнее нагрузить мышцы, что способствует более эффективному росту мышечной массы и развитию силы", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Тренер назвал несколько вариантов отягощения для этого упражнения: рюкзак с грузом; жилет-утяжелитель; пояс-утяжелитель.

Также можно использовать положение тела в пространстве. Если у вас нет никакого оборудования, поднимите ноги на стул или любую другую высокую поверхность, чтобы они были выше туловища. Так вы сместите центр тяжести и увеличите нагрузку на мышцы.

Техника выполнения упражнения: Сначала оденьте рюкзак с отягощением или жилет-утяжелитель, чтобы он находился на верхней части спины ближе к лопаткам. Затем встаньте в упор на прямые руки с ровным положением тела, расположив ладони на ширине плеч.

Шею удерживайте ровно, лопатки опустите вниз и сведите вместе. Сделайте небольшой прогиб в пояснице и напрягите мышцы пресса.

Вдохните и опускайте корпус тела к полу, сгибая руки в локтевых суставах до угла в 90 градусов. Сделайте в нижней точке небольшую паузу.

На выдохе поднимайте корпус тела в верхнюю точку, разгибая руки в локтевых суставах до прямого положения.

Перед выполнением упражнения стоит сделать небольшую разминку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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