Рецепт диетических сырников для тех, кто на ПП

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Кондитер Виктория Бредис рассказала, как приготовить сырники без сахара из ржаной муки. Этот рецепт пригодится тем, кто хочет похудеть.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Чтобы приготовить блюдо, следует взять 500 г творога, 80 г цельнозерновой ржаной муки, одно яйцо. По желанию можно добавить изюм.

Отожмите из творога всю сыворотку, переложить в миску и размять вилкой, чтобы масса была без комочков.

"Творог лучше брать с жирностью 5 процентов и выше. Он сделает сырники более нежными и вкусными", — цитирует кондитера "СЭ".

В творожную массу следует добавить яйцо, перемешать все до однородности. Просеять муку и добавить ее в творог с яйцом. Также по желанию можно дополнить сырники изюмом, он придаст блюду кислинку и немного сладости.

Стоит добавлять муку постепенно, чтобы сырники не были слишком плотными. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.

После этого формируем из теста комочки желаемого размера, разогреваем сковороду с антипригарным покрытием или небольшим количеством масла для жарки. Жарить сырники нужно на среднем огне под крышкой до появления золотистой корочки. Подавать блюдо можно со сметаной, медом или сухофруктами.