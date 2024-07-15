Рецепт диетических сырников для тех, кто на ПП

Кондитер Виктория Бредис рассказала, как приготовить сырники без сахара из ржаной муки. Этот рецепт пригодится тем, кто хочет похудеть.
Чтобы приготовить блюдо, следует взять 500 г творога, 80 г цельнозерновой ржаной муки, одно яйцо. По желанию можно добавить изюм.
Отожмите из творога всю сыворотку, переложить в миску и размять вилкой, чтобы масса была без комочков.
"Творог лучше брать с жирностью 5 процентов и выше. Он сделает сырники более нежными и вкусными", — цитирует кондитера "СЭ".
В творожную массу следует добавить яйцо, перемешать все до однородности. Просеять муку и добавить ее в творог с яйцом. Также по желанию можно дополнить сырники изюмом, он придаст блюду кислинку и немного сладости.
Стоит добавлять муку постепенно, чтобы сырники не были слишком плотными. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.
После этого формируем из теста комочки желаемого размера, разогреваем сковороду с антипригарным покрытием или небольшим количеством масла для жарки. Жарить сырники нужно на среднем огне под крышкой до появления золотистой корочки. Подавать блюдо можно со сметаной, медом или сухофруктами.
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