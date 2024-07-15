"Эти дни" пройдут без боли: упражнения, чтобы убрать неприятные ощущения во время месячных

Специальные упращнения помогут уменьшить боль во время "этих дней"

2:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач, специалист по китайской даосской медицине Анна Владимирова назвала упражнения, которые помогут сделать период месячных безболезненным.

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С точки зрения китайского учения даосизма эта боль — лишь дискомфорт, сигнализирующий о возможных грядущих проблемах. Его стоит устранить в моменте, чем ждать, когда эта самая проблема сформируется. Для этого в китайской медицине есть специальные упражнения.

Даосы предлагают для расслабления интимных мышц и в целом области таза ряд упражнений.

Аутентичное дыхание

Для того, чтобы выполнить упражнение, лягте на пол, поясница прижата к полу, ноги согнуты в коленях. Положите на живот что-то нетяжелое, но ощутимое — например, книжку.

На вдохе живот мягко расширяется и толкает книжку наверх. На выдохе сдувается сам собой. Обратите внимание: в самом начале не надо "насильно" ни ускорять, ни углублять дыхание. Пусть оно течет естественно.

На каждом вдохе задавайте себе вопрос: что я могу еще расслабить, чтобы сделать этот вдох еще свободнее? Переведите внимание в область живота, паха, тазового дна, поясницы — и повторите мысленно этот вопрос, словно обращаясь к телу. Ваша задача — не "заставить", а дождаться ответа: какие мысли приходят в голову?

После этого сядьте на подушки по-турецки, положите ладонь на низ живота. Повторите расслабленный вдох, который выстроился в положении лежа. Дышите так в течение 3-5 минут.

Практики с нефритовым яйцом

Они помогают достигнуть фонового расслабления и со временем избавиться от болевых ощущений. Такие занятия напоминают упражнения Кегеля и направлены на работу с интимными мышцами.

Нефритовое яйцо помещается внутрь, и ваша задача — поднять его вверх на задержке дыхания и опустить на полувдохе. Как ни странно, сделать это возможно только при условии, что тазовая область качественно расслаблена.

Продвинутые практики

Даосская традиция предлагает практики с трубками, по которым можно поднимать воду на задержке дыхания. Но при желании можно остановиться на базовых дыхательных упражнениях, избавляющих от болевых ощущений и повышающих качество жизни, пишет "СЭ".