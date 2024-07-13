Пятая победа подряд: Зенит завоевал Суперкубок России 2024

Зенит снова чемпионы: итоги матча Суперкубка России 2024

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Зенит" завоевал Суперкубок России, как сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Матч против "Краснодара", который прошел в Волгограде, закончился со счетом 4:2. За "Зенит" голы забили Родригао, Вендел, а Максим Глушенков отметился дублем. В составе "Краснодара" отличились Никита Кривцов и Федор Смолов.

Этот трофей стал для "Зенита" пятым подряд и девятым в истории клуба из Санкт-Петербурга.

В сезоне 2023/2024 "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок России. "Краснодар" получил право на участие в матче, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 2023 году "Зенит" также стал обладателем Суперкубка, победив московский ЦСКА в серии пенальти со счетом 5:4.