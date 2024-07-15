Календарь забегов в Москве-2024

Забеги в Москве в 2024 году

2:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Москве в 2024 году пройдет ряд спортивных мероприятий. Они подойдут и любителям, и профессионалам, и семьям, которые любят активный отдых.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, CC BY-SA 3.0

3 августа в столице пройдет Ночной забег. Адрес будет известен позднее. Это один из самых зрелищных забегов в Москве. Он стартует в 22.30. Участников ждет теплая летняя ночь, яркие огни Москвы и комфортная дистанция в 10 км. Маршрут забега проложен по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным. С дистанции открываются виды на здание президиума Российской академии наук, Национального центра управления обороной Российской Федерации и Андреевский мост.

Участвовать в забеге смогут жители от 16 лет.

Забег "Самое время жить" пройдет 28 июля на территории Парка Победы. Дистанции: от 500 м до 10 км. Принять участие смогут жители всех возрастов.

Полумарафон "Моя столица" пройдет 6 октября. Точное место проведение пока неизвестно. Дистанции: от 300 м до 21,1 км. Принять участие смогут москвичи старше 4 лет.

Московский Марафон пройдет 12-13 октября на территории "Лужников". Он состоит в Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Именно поэтому маршруты этого старта (42,2 км и 10 км) сертифицируются авторитетной организацией. Маршрут пролегает по живописным местам центра столицы, сообщает "СЭ".

Забег "Крылатский трейл" проведут в столице 27 октября. Место проведения — парк "Крылатские холмы". Дистанции: 4 км, 8 км. Принять участие смогут совершеннолетние жители столицы.