Упражнение "Ходьба на ягодицах" для укрепления корпуса: советы фитнес-тренера

Как правильно выполнять "ходьбу на ягодицах"

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Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров поделился секретами упражнения "ходьба на ягодицах". Его слова цитирует "Вокруг Света".

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

По словам Гончарова, это упражнение эффективно укрепляет мышцы корпуса и служит отличной разминкой перед основной тренировкой. Он отметил, что при выполнении ходьбы на ягодицах основное усилие приходится на косые мышцы живота и поясницы.

Для выполнения упражнения нужно сесть на пол, вытянуть ноги вперед и держать спину прямо. Затем следует слегка приподнять бедро от пола и переместить ногу вперед. После этого опустить бедро и повторить движение другой ногой.