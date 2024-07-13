Упражнение "Ходьба на ягодицах" для укрепления корпуса: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров поделился секретами упражнения "ходьба на ягодицах". Его слова цитирует "Вокруг Света".
По словам Гончарова, это упражнение эффективно укрепляет мышцы корпуса и служит отличной разминкой перед основной тренировкой. Он отметил, что при выполнении ходьбы на ягодицах основное усилие приходится на косые мышцы живота и поясницы.
Для выполнения упражнения нужно сесть на пол, вытянуть ноги вперед и держать спину прямо. Затем следует слегка приподнять бедро от пола и переместить ногу вперед. После этого опустить бедро и повторить движение другой ногой.
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