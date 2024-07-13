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Эксперты опровергли мифы о похудении: что на самом деле влияет на ваш вес

Эксперты опровергли популярные мифы о похудении

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Спорт

Журналисты из Men Today разобрали вредные заблуждения о похудении. Они утверждают, что многие люди верят в миф о том, что женщины приобретают лишний вес от силовых упражнений и тренировок с сопротивлением. На самом деле сочетание кардиотренировок и силовых нагрузок способствует снижению веса. Журналисты также предупреждают, что фокус на упражнениях для конкретных частей тела не помогает похудению в этих областях.

Эксперты опровергли популярные мифы о похудении
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Они также отмечают, что ошибкой является выполнение множества повторений с малым весом для поддержания мышечного тонуса. Кроме того, неправильным мнением является утверждение о том, что только кардиотренировки полезны для сердца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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