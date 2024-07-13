Бельгия предлагает перенести матч Лиги наций УЕФА с Израилем из-за угроз безопасности

Власти Бельгии призывают перенести матч Лиги наций УЕФА со сборной Израиля

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Власти Бельгии предложили перенести матч Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Израиля в другую страну, сообщает Het Laatste Nieuws.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

По данным издания, мэрия Брюсселя отказалась принять матч, запланированный на 6 сентября, из-за возможных протестов и угрозы безопасности для болельщиков, команд и жителей города. Аналогичное решение приняли власти Левена, Брюгге, Антверпена и Льежа. В настоящее время Королевский бельгийский футбольный союз (KBVB) обсуждает с УЕФА возможные альтернативные места проведения игры.

В декабре 2023 года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о реакции представителей ФИФА и УЕФА на вопрос о санкциях против сборной Израиля. Он отметил, что чиновники ФИФА и УЕФА не смогли дать внятного ответа на этот вопрос.