Президент Аргентины назвал Лионеля Месси величайшим футболистом в истории

Президент Аргентины Хавьер Милей высоко оценил Лионеля Месси, назвав его величайшим футболистом всех времен. Он также отметил, что по средней результативности Месси превосходит легендарного бразильца Пеле. Президент выразил готовность принять Месси в своей резиденции, если тот захочет посетить страну. Это заявление прозвучало накануне финального матча Кубка мира 2024 года между сборными Аргентины и Колумбии, который состоится 15 июля. Месси, восьмикратный обладатель "Золотого мяча", многократно побеждал в различных турнирах на клубном и международном уровнях.
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