Александр Усик рассматривает переход в ММА после победы над Тайсоном

Тренер Александра Усика подчеркнул, что после победы над Тайсоном его подопечный может рассмотреть возможность участия в других видов единоборств, таких как ММА или кулачный бой.
Усик уже доказал свою мастерство в боксе, и теперь перед ним открываются новые перспективы. Возможно, он попробует себя в ММА или по правилам BKFS (Федерации бокса больших нокаутов). Это представляет собой интересную перспективу, особенно учитывая потенциальные поединки с такими знаменитостями, как Джон Джонс или Джошуа.
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