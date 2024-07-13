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Александр Усик рассматривает переход в ММА после победы над Тайсоном

Александр Усик готов к переходу в ММА

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Спорт

Тренер Александра Усика подчеркнул, что после победы над Тайсоном его подопечный может рассмотреть возможность участия в других видов единоборств, таких как ММА или кулачный бой.

Александр Усик готов к переходу в ММА
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Усик уже доказал свою мастерство в боксе, и теперь перед ним открываются новые перспективы. Возможно, он попробует себя в ММА или по правилам BKFS (Федерации бокса больших нокаутов). Это представляет собой интересную перспективу, особенно учитывая потенциальные поединки с такими знаменитостями, как Джон Джонс или Джошуа.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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