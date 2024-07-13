Мощная шея: лучшие упражнения

Шея — это одна из наиболее уязвимых частей тела, которая часто страдает от напряжения и болей из-за сидячего образа жизни, неправильной осанки и стрессов. Регулярные упражнения для шеи помогают снять напряжение, улучшить кровообращение и предотвратить различные заболевания. Вот несколько эффективных упражнений для шеи, которые можно выполнять дома или в офисе.
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, CC BY 4.0
Наклоны головы в стороны
Техника выполнения:
Сядьте или встаньте с прямой спиной.
Медленно наклоняйте голову вправо, стараясь ухом дотронуться до плеча. Удерживайте положение 15-30 секунд.
Вернитесь в исходное положение и повторите наклон в левую сторону.
Выполните 3 подхода по 5 повторений на каждую сторону.
Повороты головы
Техника выполнения:
Сядьте с прямой спиной.
Медленно поворачивайте голову вправо, стараясь посмотреть через плечо. Задержитесь на 15-30 секунд.
Вернитесь в исходное положение и повторите поворот влево.
Выполните 3 подхода по 5 повторений на каждую сторону.