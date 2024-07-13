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Мощная шея: лучшие упражнения

Стало известно, как правильно качать шею

2:38
Спорт

Шея — это одна из наиболее уязвимых частей тела, которая часто страдает от напряжения и болей из-за сидячего образа жизни, неправильной осанки и стрессов. Регулярные упражнения для шеи помогают снять напряжение, улучшить кровообращение и предотвратить различные заболевания. Вот несколько эффективных упражнений для шеи, которые можно выполнять дома или в офисе.

Стало известно, как правильно качать шею
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, CC BY 4.0

Наклоны головы в стороны

Техника выполнения:

  • Сядьте или встаньте с прямой спиной.
  • Медленно наклоняйте голову вправо, стараясь ухом дотронуться до плеча. Удерживайте положение 15-30 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите наклон в левую сторону.
  • Выполните 3 подхода по 5 повторений на каждую сторону.

Повороты головы

Техника выполнения:

  • Сядьте с прямой спиной.
  • Медленно поворачивайте голову вправо, стараясь посмотреть через плечо. Задержитесь на 15-30 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите поворот влево.
  • Выполните 3 подхода по 5 повторений на каждую сторону.

Подъемы подбородка

Техника выполнения:

  • Сядьте или встаньте с прямой спиной.
  • Медленно поднимайте подбородок вверх, вытягивая шею. Ощущайте легкое растяжение передней части шеи.
  • Задержитесь в верхней точке на 15-30 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение и выполните 5-10 повторений.

Сгибание шеи вперед

Техника выполнения:

  • Сядьте или встаньте с прямой спиной.
  • Медленно наклоняйте голову вперед, пытаясь подбородком дотронуться до груди.
  • Задержитесь в этом положении на 15-30 секунд.
  • Вернитесь в исходное положение и выполните 5-10 повторений.

Сопротивление рукой

Техника выполнения:

  • Сядьте или встаньте с прямой спиной.
  • Положите ладонь на лоб.
  • Оказывайте легкое давление на лоб, одновременно сопротивляясь головой, не позволяя ей двигаться вперед. Удерживайте 5-10 секунд.
  • Повторите то же самое, положив ладонь на затылок и на боковые части головы.
  • Выполните по 3 подхода на каждую сторону.

Круговые движения головой

Техника выполнения:

  • Сядьте или встаньте с прямой спиной.
  • Медленно вращайте голову по кругу: вперед, вправо, назад и влево. Делайте движения плавными и медленными.
  • Выполните 5-10 кругов в одну сторону, затем столько же в другую.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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