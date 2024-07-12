Александр Овечкин оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024

Овечкин прокомментировал игру Роналду на Евро-2024

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин оценил выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024. Своим мнением он поделился в интервью на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna from Poltava, Ukraine, CC BY-SA 2.0

"Очевидно, что чемпионат сложился неудачно, но я уверен, что он старался и не хотел завершить его таким образом", — отметил Овечкин. Он подчеркнул, что для болельщиков ценно наблюдать за игрой Роналду.

Впервые в своей карьере Роналду не удалось забить на крупном международном турнире среди сборных. На Евро-2024 39-летний португалец сыграл все пять матчей и сделал одну результативную передачу.

Сборная Португалии выбыла в ¼ финала Евро-2024, проиграв Франции. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии пенальти точнее оказались французы.