Качество воды в Сене признано безопасным для олимпийских соревнований после модернизации канализации

Модернизация канализации в Париже улучшила качество воды в Сене

Мэрия Парижа объявила, что качество воды в Сене соответствует стандартам безопасности для предстоящих олимпийских соревнований по триатлону и плаванию. Это стало возможным благодаря усилиям властей, направленным на модернизацию канализационной системы и строительство очистных сооружений, что обошлось Франции около 1,4 миллиарда евро за последний год.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

В то же время, недавние обильные осадки вызвали проблемы с канализацией и временное повышение уровня загрязнения реки. На прошлой неделе уровень фекальных бактерий превышал безопасные нормы, но сейчас ситуация улучшилась, и вода снова отвечает требованиям безопасности.

Представители мэрии подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности участников соревнований. Также рассматривается возможность внесения изменений в программу мероприятий, но подробности пока не разглашаются.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели перед Олимпиадой в Париже ожидается ясная погода, что должно благоприятно сказаться на проведении спортивных мероприятий.