Олимпийские игры-2024 в Париже: продано рекордное число билетов

Рекордные продажи билетов на Олимпиаду-2024 в Париже

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

На Олимпийские игры-2024 в Париже было продано рекордное количество билетов, что подтвердил глава оргкомитета Тони Эстанге, ссылаясь на сообщение France24.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Организаторы продали 8,6 миллиона билетов на Олимпиаду и еще миллион на Паралимпиаду. "Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, и недавно мы превзошли эту цифру", — отметил Эстанге.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отметил возможные споры относительно отмены Олимпийских игр в связи с массовыми беспорядками во Франции после выборов в парламент. Однако оргкомитет ясно подчеркнул, что такие заявления являются частью дезинформационной кампании против Франции, МОК и его президента, и не имеют оснований в действительности.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.