Итальянский футбол под угрозой из-за спортивных изменений: конфликт с ФИФА и УЕФА

Итальянский футбол подвергся угрозе санкций

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Итальянский футбол подвергся угрозе санкций из-за возможных изменений в Декрете о спорте, сообщает газета La Repubblica.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

По информации издания, возникла проблема в связи с поправкой, предложенной членом партии Forza Italia Джорджо Муле. Поправка направлена на предоставление клубам и футболистам возможности обращаться в административные суды первой инстанции напрямую, минуя спортивные судебные органы. Это изменение дало бы лигам полную независимость от Федерации футбола Италии (FIGC) и дало Серии А право высказывать свое мнение по вопросам, затрагивающим ее непосредственно, в резолюциях федерации.

Эта поправка вызвала недовольство Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые видят в этом вмешательство государственных органов в спорт. Обе организации направили письмо в FIGC, предупреждая о возможных санкциях. В случае их введения итальянские клубы рискуют быть исключенными из еврокубков и клубного чемпионата мира, а страна может потерять право на проведение Евро-2032.

В октябре 2024 года стало известно, что Италия и Турция стали странами-организаторами Чемпионата Европы по футболу 2032 года.