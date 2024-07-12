Лионель Месси намекнул на готовность завершить карьеру в сборной Аргентины

Месси намекнул на завершение игровой карьеры за сборную Аргентины

Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", выразил свои мысли о будущем в национальной сборной Аргентины.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Как сообщает The Mirror US, Месси намекнул на то, что его время в национальной команде может подходить к концу. "Я получаю огромное удовольствие от игры, но, как и Анхель Ди Мария и Николас Отаменди, понимаю, что это уже последние битвы", — отметил нападающий.

В финале Кубка Америки-2024, который состоится ночью на понедельник, 15 июля, сборная Аргентины встретится с командой Колумбии. Месси вместе со своей национальной командой уже стал чемпионом мира и выиграл Кубок Америки. На его счету 109 голов в 186 матчах за сборную Аргентины, за которую он дебютировал в 2005 году.