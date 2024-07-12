Аршавин поделился мнением о финале Евро-2024

Экс-футболист лондонского клуба "Арсенал" и сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о победителе чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии, с "Матч ТВ".
Спортсмен считает, сборная Испании является лучшей на турнире, у Англии тоже есть шансы выиграть за счет индивидуального мастерства игроков.
По мнению Аршавина, испанцы будут доминировать в игре и владеть мячом в течение большей части времени. Однако футболист отметил, что сборная Англии может преуспеть благодаря своим физическим качествам.
Финал Евро-2024 в Германии примет национальные сборные Испании и Англии. Матч состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 14 июля. Начало игры назначено на 22:00 по московскому времени.
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