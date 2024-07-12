Создатель портала о здоровом образе жизни рассказала, как спортзал укрепляет супружеские отношения

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Основатель проекта «Диван Фитнес»: Спортзал только укрепляет супружеские отношения

1:17
Спорт

Дарья Кожевникова, создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес», в интервью НСН подчеркнула, что женщины, запрещающие своим партнерам посещать спортзал, имеют проблемы с самооценкой.

Основатель проекта «Диван Фитнес»: Спортзал только укрепляет супружеские отношения
Фото: freepik.com by артурсафроновввв is licensed under Free More info

По ее мнению, многие женщины боятся, что их мужчины ходят в зал не для занятий спортом, а для флирта и просмотра красивых тел. Она советует женщинам не стесняться, а записаться на занятие вместе с партнером в целях укрепления отношений.

Кожевникова также утверждает, что пример спортивного образа жизни, который ставят папы и дедушки, полезен для детей. Она отмечает, что в спортзалах сегодня встречаются мужчины всех возрастов, от подростков до людей старше 50 лет, которые посещают зал около трех раз в неделю.

По мнению спортсменки, такой образ жизни оказывает положительное влияние на детей, вдохновляя их заботиться о своем здоровье. Наблюдая за активными папами и дедушками, дети скорее будут стремиться к здоровому образу жизни. Поход в зал несколько раз в неделю является более полезным занятием, чем вечеринки в барах или употребление алкоголя.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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