Дарья Кожевникова, создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес», в интервью НСН подчеркнула, что женщины, запрещающие своим партнерам посещать спортзал, имеют проблемы с самооценкой.
По ее мнению, многие женщины боятся, что их мужчины ходят в зал не для занятий спортом, а для флирта и просмотра красивых тел. Она советует женщинам не стесняться, а записаться на занятие вместе с партнером в целях укрепления отношений.
Кожевникова также утверждает, что пример спортивного образа жизни, который ставят папы и дедушки, полезен для детей. Она отмечает, что в спортзалах сегодня встречаются мужчины всех возрастов, от подростков до людей старше 50 лет, которые посещают зал около трех раз в неделю.
По мнению спортсменки, такой образ жизни оказывает положительное влияние на детей, вдохновляя их заботиться о своем здоровье. Наблюдая за активными папами и дедушками, дети скорее будут стремиться к здоровому образу жизни. Поход в зал несколько раз в неделю является более полезным занятием, чем вечеринки в барах или употребление алкоголя.
При выращивании такой культуры, как перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.