Создатель портала о здоровом образе жизни рассказала, как спортзал укрепляет супружеские отношения

Основатель проекта «Диван Фитнес»: Спортзал только укрепляет супружеские отношения

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Дарья Кожевникова, создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес», в интервью НСН подчеркнула, что женщины, запрещающие своим партнерам посещать спортзал, имеют проблемы с самооценкой.

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По ее мнению, многие женщины боятся, что их мужчины ходят в зал не для занятий спортом, а для флирта и просмотра красивых тел. Она советует женщинам не стесняться, а записаться на занятие вместе с партнером в целях укрепления отношений.

Кожевникова также утверждает, что пример спортивного образа жизни, который ставят папы и дедушки, полезен для детей. Она отмечает, что в спортзалах сегодня встречаются мужчины всех возрастов, от подростков до людей старше 50 лет, которые посещают зал около трех раз в неделю.

По мнению спортсменки, такой образ жизни оказывает положительное влияние на детей, вдохновляя их заботиться о своем здоровье. Наблюдая за активными папами и дедушками, дети скорее будут стремиться к здоровому образу жизни. Поход в зал несколько раз в неделю является более полезным занятием, чем вечеринки в барах или употребление алкоголя.