Спортсмены из России, не получившие права выступать наОИ-2024, получили компенсации

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что Олимпийский комитет России выплатил компенсации 245 спортсменам, которым была отказана возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей. Эти средства получили спортсмены, которые изначально не были допущены к участию в международных соревнованиях, а также те, кто не имел возможности получить нейтральный статус.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.
Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать только под нейтральным флагом и гимном.
Приглашение на участие в Олимпиаде приняли 16 российских спортсменов, которые соответствуют всем критериям специальной комиссии МОК.
Важно отметить, что российские спортсмены не смогут участвовать в параде на церемонии открытия, и их результаты не будут отражены в медальной таблице.
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