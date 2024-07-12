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Спортсмены из России, не получившие права выступать наОИ-2024, получили компенсации

Российские спортсмены получили компенсации за недопуск к Олимпиаде в Париже

1:10
Спорт

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что Олимпийский комитет России выплатил компенсации 245 спортсменам, которым была отказана возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.

Российские спортсмены получили компенсации за недопуск к Олимпиаде в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей. Эти средства получили спортсмены, которые изначально не были допущены к участию в международных соревнованиях, а также те, кто не имел возможности получить нейтральный статус.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать только под нейтральным флагом и гимном.

Приглашение на участие в Олимпиаде приняли 16 российских спортсменов, которые соответствуют всем критериям специальной комиссии МОК.

Важно отметить, что российские спортсмены не смогут участвовать в параде на церемонии открытия, и их результаты не будут отражены в медальной таблице.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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