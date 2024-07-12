Спортсмены из России, не получившие права выступать наОИ-2024, получили компенсации

Российские спортсмены получили компенсации за недопуск к Олимпиаде в Париже

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что Олимпийский комитет России выплатил компенсации 245 спортсменам, которым была отказана возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей. Эти средства получили спортсмены, которые изначально не были допущены к участию в международных соревнованиях, а также те, кто не имел возможности получить нейтральный статус.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам участвовать только под нейтральным флагом и гимном.

Приглашение на участие в Олимпиаде приняли 16 российских спортсменов, которые соответствуют всем критериям специальной комиссии МОК.

Важно отметить, что российские спортсмены не смогут участвовать в параде на церемонии открытия, и их результаты не будут отражены в медальной таблице.