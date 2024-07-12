Как правильно "просушиться": главные принципы

Опытные спортсмены рассказали, как правильно сбросить вес

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Сушка тела — это процесс снижения жировой массы тела с целью улучшения рельефа мышц. Важно помнить, что правильное питание играет ключевую роль в успешной сушке. Вот основные принципы, которые помогут вам достичь желаемых результатов.

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Калорийный дефицит

Главный принцип сушки — это создание калорийного дефицита, то есть потребление меньшего количества калорий, чем вы тратите. Для начала рассчитайте свою базовую норму калорий и уменьшите её на 10-20%. Это позволит вашему организму использовать жировые запасы в качестве источника энергии.

Высокое содержание белка

Белок играет важную роль в поддержании и восстановлении мышечной массы. Во время сушки увеличьте потребление белка до 1,5-2 грамм на килограмм массы тела. Хорошими источниками белка являются куриная грудка, индейка, рыба, яйца, обезжиренные молочные продукты и растительные белки.

Углеводы в разумных пределах

Углеводы — это основной источник энергии, но их количество следует контролировать. Отдавайте предпочтение сложным углеводам, таким как овсянка, бурый рис, гречка, киноа и овощи. Исключите из рациона быстрые углеводы и сахар. Оптимально потреблять углеводы утром и после тренировки для восстановления гликогена.

Полезные жиры

Не стоит полностью исключать жиры из рациона. Они необходимы для нормального функционирования организма. Включите в свой рацион источники полезных жиров: авокадо, орехи, оливковое масло, жирную рыбу и семена.

Частое питание

Рекомендуется питаться часто, но небольшими порциями — 5-6 раз в день. Это поможет поддерживать уровень сахара в крови и ускорит метаболизм.

Питьевой режим

Вода — важный элемент в процессе сушки. Увеличьте потребление воды до 2-3 литров в день. Вода помогает выводить токсины и улучшает обмен веществ.

Контроль за потреблением соли

Соль задерживает воду в организме, что может мешать достижению нужного рельефа. Сократите потребление соли и избегайте продуктов с высоким содержанием натрия.

Витамины и минералы

При дефиците калорий важно не забывать о витаминах и минералах. Принимайте мультивитаминные комплексы и добавки, чтобы избежать дефицита полезных веществ.