Как избавиться от "рук летучей мыши": эта проблема касается всех за 30

Стало известно, как избавиться от "рук летучей мыши"

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Обвисший трицепс, часто называемый "руками летучей мыши", представляет собой проблему для многих людей, особенно с возрастом. Это связано с уменьшением мышечной массы и увеличением жировых отложений в области трицепса. К счастью, существуют методы, которые помогут укрепить и подтянуть эту зону. Рассмотрим основные из них.

Фото: flickr.com by ~ggvic~, CC BY 2.0

Силовые тренировки

Основной способ борьбы с обвисшим трицепсом — это силовые упражнения. Они способствуют увеличению мышечной массы и уменьшению жировых отложений. Вот несколько эффективных упражнений:

Отжимания: Классические отжимания от пола или от стены включают в работу трицепсы. Для увеличения нагрузки можно использовать узкий хват.

Французский жим: Лежа на скамье, держите гантели или штангу над головой и медленно опускайте их к лбу, затем возвращайтесь в исходное положение.

Разгибание рук с гантелями: Сидя или стоя, держите гантели обеими руками над головой, затем медленно опускайте их за голову, разгибая локти.

Кардиотренировки

Кардионагрузки помогают сжигать жир, что особенно важно для уменьшения общего процента жира в теле и, соответственно, в области трицепсов. Подходящими видами кардио являются бег, плавание, велосипед и прыжки со скакалкой.

Правильное питание

Рациональное питание играет ключевую роль в борьбе с обвисшим трицепсом. Важно сократить потребление сахара и жиров, увеличивая при этом количество белка, который необходим для роста мышц. Включите в рацион такие продукты, как курица, рыба, яйца, орехи и бобовые.

Регулярный уход за кожей

Упругая и эластичная кожа помогает визуально уменьшить обвислость. Используйте кремы и масла, содержащие коллаген и витамин Е. Регулярный массаж и контрастный душ улучшат кровообращение и состояние кожи.

Терпение и регулярность

Борьба с обвисшим трицепсом требует времени и усилий. Регулярные тренировки и соблюдение правильного питания дадут результаты не сразу. Важно быть терпеливым и настойчивым, не бросать начатое.