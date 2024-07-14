ФК "Химки" заявил об уходе защитника Журавлёва

Защитник футбольного клуба "Химки" Юрий Журавлёв ушёл из команды.
Стороны расторгли контракт аренды по взаимно у соглашению.
28-летний игрок играл за подмосковный клуб с февраля этого года на правах аренды из ФК "Торпедо". Сыграл Журавлёв в 10 матчах, забил 1 гол в ворота противника, пишет "СЭ".
ФК "Химки" в минувшем сезоне выиграли в первой лиге и вышли в Российскую Премьер-Лигу.
В первом туре нового сезона, 21 июля, на домашнем стадионе они сыграют с махачкалинским "Динамо".
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.