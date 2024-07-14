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ФК "Химки" заявил об уходе защитника Журавлёва

Футболист Журавлёв покинул "Химки"

0:38
Спорт

Защитник футбольного клуба "Химки" Юрий Журавлёв ушёл из команды.

Футболист Журавлёв покинул "Химки"
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Стороны расторгли контракт аренды по взаимно у соглашению.

28-летний игрок играл за подмосковный клуб с февраля этого года на правах аренды из ФК "Торпедо". Сыграл Журавлёв в 10 матчах, забил 1 гол в ворота противника, пишет "СЭ".

ФК "Химки" в минувшем сезоне выиграли в первой лиге и вышли в Российскую Премьер-Лигу.

В первом туре нового сезона, 21 июля, на домашнем стадионе они сыграют с махачкалинским "Динамо".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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