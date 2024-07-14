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Российские спортсменки, которые выглядят младше своих лет

1:29
Спорт

Подборка российских спортсменок, которые выглядят намного младше своих лет. 

Российские спортсменки, которые выглядят младше своих лет
Фото: flickr.com by Tsutomu Takasu, CC BY 2.0

36-летняя сноубордистка Алёна Алёхина. Те, кто впервые видит звезду, отмечают, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Энергию и свежий внешний вид девушке удается сохранять, несмотря на все испытания в карьере.

Анна Чакветадзе, бывшая российская теннисистка, закончила профессиональную карьеру еще в 2013 году. В свои 37 лет она выглядит не старше, чем студентки последних курсов. Все это — благодаря сияющему лицу, стройной фигуре и занятием любимым делом, пишет "СЭ".

Мария Ласицкене, российская прыгунья в высоту. К 31 году она успела завоевать титул трехкратной чемпионки мира и чемпионки Олимпийских игр 2020 года в Токио. Также она успела завоевать титул трехкратной чемпионки мира и чемпионки Олимпийских игр 2020 года в Токио. Из-за усердных тренировок и стараний девушке трудно дать больше 20 лет. 

Российской прыгунье на лыжах с трамплина Ирине Аввакумовой 32 года. Она — одна из ведущих атлеток в своем виде спорта. Серебряным призером чемпионата мира Ирина стала в 2019 году в смешанных командах. Также девушка — многократная чемпионка России.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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