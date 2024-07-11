Как избежать травм при тренировках: советы врача-остеопата

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Опасные упражнения для здоровья: советы врача

0:53
Спорт

Врач-остеопат Дмитрий Симкин выделил пять упражнений, которые могут быть опасны для здоровья, как сообщает "Доктор Питер".

Опасные упражнения для здоровья: советы врача
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Он отметил, что при подъеме прямых ног из положения лежа часто происходит прогибание поясницы. Вместо тренировки мышц живота, которые следует развивать, активизируются подвздошно-поясничные мышцы. Это приводит к увеличению нагрузки на поясницу, при этом пресс не получает достаточного тренировочного воздействия.

Также он указал на опасность для шейного отдела позвоночника при выполнении упражнения "березка", где шея может быть сжата и испытывать повышенную нагрузку. Травмоопасными для позвоночника также являются упражнения "плуг", подъем веса в вертикальном положении туловища с опущенной головой и подъем веса с округлённой спиной.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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