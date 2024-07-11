Как избежать травм при тренировках: советы врача-остеопата

Врач-остеопат Дмитрий Симкин выделил пять упражнений, которые могут быть опасны для здоровья, как сообщает "Доктор Питер".
Он отметил, что при подъеме прямых ног из положения лежа часто происходит прогибание поясницы. Вместо тренировки мышц живота, которые следует развивать, активизируются подвздошно-поясничные мышцы. Это приводит к увеличению нагрузки на поясницу, при этом пресс не получает достаточного тренировочного воздействия.
Также он указал на опасность для шейного отдела позвоночника при выполнении упражнения "березка", где шея может быть сжата и испытывать повышенную нагрузку. Травмоопасными для позвоночника также являются упражнения "плуг", подъем веса в вертикальном положении туловища с опущенной головой и подъем веса с округлённой спиной.
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