Женские и детские забеги пройдут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 13 июля стартует ежегодный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024, в рамках которого проведут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS.
Для участниц соревнований подготовили трассу в 5 километров вдоль набережной.
Первыми на старт выйдут спортсменки в кластере "Элита". На финише всех спортсменок будут ждать красивые медали и цветы, пишет "СЭ".
В детских стартах примут участие ребята от до 12 лет.
"Самые маленькие бегуны "пробегут" дистанцию на руках у родителей или в коляске", — сказано в статье.
Российские спортсменки, которые выглядят младше своих лет
Эти спортсменки успели добиться колоссального успеха, хотя на вид кажется, что они еще совсем юны.
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