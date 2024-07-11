Женские и детские забеги пройдут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS

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В Екатеринбурге 13 июля стартует ежегодный фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2024, в рамках которого проведут женские и детские забеги IRONLADY и STARKIDS.

Фото: commons.wikimedia.org by Clément Bucco-Lechat, CC BY-SA 3.0

Для участниц соревнований подготовили трассу в 5 километров вдоль набережной.

Первыми на старт выйдут спортсменки в кластере "Элита". На финише всех спортсменок будут ждать красивые медали и цветы, пишет "СЭ".

В детских стартах примут участие ребята от до 12 лет.

"Самые маленькие бегуны "пробегут" дистанцию на руках у родителей или в коляске", — сказано в статье.

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