Основные правила летней тренировки от опытного сноубордиста

Основные правила летней тренировки

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Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев объяснил, как нужно правильно тренироваться в летнее время.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

"Физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины, при этом тренироваться можно в любое время. Например, утренняя тренировка даст заряд энергии на весь день, а вечерняя поможет сбросить напряжение и накопившуюся усталость", — цитирует его "СЭ".

Тренировка как правило состоит из трех этапов: разминка, основная часть и заминка.

"Начинайте заниматься с легких упражнений, постепенно их усложнять и повышая нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд", — отметил он.

Тем, кто тренируется давно, Зуев рекомендует увеличивать время выполнения каждого упражнения. В основную часть стоит включить кардио и высокоинтенсивные упражнения, например берпи или прыжки на скакалке.

Закончить же тренировку следует правильно. Заминка должна быть статичной и спокойной.