Основные правила летней тренировки от опытного сноубордиста

Сноубордист, мастер спорта Владислав Зуев объяснил, как нужно правильно тренироваться в летнее время.
"Физические нагрузки помогают вырабатывать эндорфины, при этом тренироваться можно в любое время. Например, утренняя тренировка даст заряд энергии на весь день, а вечерняя поможет сбросить напряжение и накопившуюся усталость", — цитирует его "СЭ".
Тренировка как правило состоит из трех этапов: разминка, основная часть и заминка.
"Начинайте заниматься с легких упражнений, постепенно их усложнять и повышая нагрузку. Выполняйте каждое упражнение по 30-40 секунд", — отметил он.
Тем, кто тренируется давно, Зуев рекомендует увеличивать время выполнения каждого упражнения. В основную часть стоит включить кардио и высокоинтенсивные упражнения, например берпи или прыжки на скакалке.
Закончить же тренировку следует правильно. Заминка должна быть статичной и спокойной.
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