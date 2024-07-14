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Лучше отказаться от тренировок в аномальную жару

Лень — спасение от аномальной жары

0:50
Спорт

Врач-терапевт Андрей Кондрахин считает, что спасти от знойной жары может лень.

Лень — спасение от аномальной жары
Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Температура выше 25 градусов тепла — экстремальная для человека. При жаре газы расширяются, кислорода становится меньше, из-за чего организму тяжелее функционировать. Чтобы облегчить нагрузку, нужно снизить физическую активность.

"Мышцы выделяют тепло во время движения. Если мы мало двигаемся, стараемся в это время провести спокойно в тени, мы получим комфортное состояние организма, потому что он будет стабилен. Поэтому советую лениться в хорошем смысле слова", — цитирует врача "Радиоточка НСН".

По словам доктора, в жару лучше отказаться от кофе и чая. Стоит пить обычную воду, но не ледяную.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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