Какие экзотические фрукты могут быть опасны? Ответил нутрициолог

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В магазинах и на рынках стало появляться все больше загадочных экзотических фруктов, которые мы покупаем, но даже не знаем как правильно есть. Это может сыграть плохую шутку с организмом. Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, какие заморские фрукты могут быть опасны для здоровья при неправильном употреблении.

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По ее словам, мангостин стоит покупать с плотной шкуркой, которая сохранит упругость при надавливании. Кожура должна иметь красивый глянцевый блеск. При этом не допускаются вмятины и трещины на фрукте. Мангостин нужно правильно очистить от кожуры. Для этого необходимо сделать круговые надрезы в центральной части фрукта, не повредив мякоть. Затем раскрыть кожу и извлечь дольки.

Фрукт Аки считается национальным фруктом на Ямайке. Местные жители знают, что есть аки можно только при условии, что фрукт созрел естественным образом. Спелые плоды трескаются, становятся видны их крупные семена и белая мякоть. Привкус напоминает орехи. Аки напоминают грушу, только они более крупные и желто-красного цвета.

Фрукт рамбутан родом из Тайланда. Размером плод с куриное яйцо, имеет ярко-красный цвет и пушистые зеленые волоски длиной до пяти сантиметров. Мякоть фрукта желеобразная, внутри находится маленькая косточка.

Рамбутан имеет насыщенно-сладкий вкус, немного напоминающий виноград. Ни в коем случае нельзя есть косточку: она ядовита для человека. Не стоит есть перезревшие или перележавшие плоды. Они имеют тусклый цвет кожуры (желто-коричневый), и у них отсутствуют пушистые волоски, пишет "СЭ".

Также нутрициолог выделила такие фрукты, как дуриан и гуарана.