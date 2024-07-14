Чем можно заразиться во время тренировки и отдыха на пляже? Ответил врач

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, чем можно заразиться, отдыхая или тренируясь на пляже.
"Сейчас самый разгар отпусков, пляжи заполнены отдыхающими, которые даже не догадываются, что может ждать их в воде и на ее берегу. Так, на непроверенных пляжах и водоемах есть риск подхватить различные кожные и кишечные инфекции, вирусный гепатит А, паразитов, золотистый стафилококк, энтеровирусы, "зуд купальщика" и отрубевидный лишай", — цитирует врача "СЭ".
Гепатитом А легко заразиться, если случайно глотнуть загрязненной воды.
Особенно высоки шансы подхватить инфекцию в стоячем и теплом водоеме. Симптомы же болезни могут появиться и через 1,5 месяца.
"Если говорить о "зуде купальщика", так называют церкариоз… Это болезнь, которая возникает из-за церкарий — личинок плоских червей-сосальщиков. Это не опасно, но в некоторых случаях требуется помощь врача", — добавил Сахаров.
Чтобы ничем не заразиться на пляже, стоит купаться только в проверенных местах, которые одобрил Роспотребнадзор. Старайтесь не глотать воду и погружаться в нее с головой. Особенно аккуратными надо быть в жарких странах с низким уровнем гигиены.
"Не ложитесь на горячий песок, используйте специальные коврики, а после контакта с водой или песком обязательно принимайте душ", — заключил врач.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.