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Чем можно заразиться во время тренировки и отдыха на пляже? Ответил врач

Врач Сахаров рассказал, какими болезнями можно заразиться, тренируясь на пляже

1:35
Спорт

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, чем можно заразиться, отдыхая или тренируясь на пляже.

Врач Сахаров рассказал, какими болезнями можно заразиться, тренируясь на пляже
Фото: unsplash.com by Federico Giampieri, CC0

"Сейчас самый разгар отпусков, пляжи заполнены отдыхающими, которые даже не догадываются, что может ждать их в воде и на ее берегу. Так, на непроверенных пляжах и водоемах есть риск подхватить различные кожные и кишечные инфекции, вирусный гепатит А, паразитов, золотистый стафилококк, энтеровирусы, "зуд купальщика" и отрубевидный лишай", — цитирует врача "СЭ".

Гепатитом А легко заразиться, если случайно глотнуть загрязненной воды.

Особенно высоки шансы подхватить инфекцию в стоячем и теплом водоеме. Симптомы же болезни могут появиться и через 1,5 месяца.

"Если говорить о "зуде купальщика", так называют церкариоз… Это болезнь, которая возникает из-за церкарий — личинок плоских червей-сосальщиков. Это не опасно, но в некоторых случаях требуется помощь врача", — добавил Сахаров.

Чтобы ничем не заразиться на пляже, стоит купаться только в проверенных местах, которые одобрил Роспотребнадзор. Старайтесь не глотать воду и погружаться в нее с головой. Особенно аккуратными надо быть в жарких странах с низким уровнем гигиены.

"Не ложитесь на горячий песок, используйте специальные коврики, а после контакта с водой или песком обязательно принимайте душ", — заключил врач.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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