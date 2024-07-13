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Боец UFC Лопес: Евлоев может так и прятаться в горах

Боец UFC Лопес: Евлоев может так и прятаться в горах

1:06
Спорт

Боец UFC в полулегком весе Диего Лопесу (25-6) больше не нужен реванш с Мовсаром Евлоевым (18-0).

Боец UFC Лопес: Евлоев может так и прятаться в горах
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Сейчас у меня будут поединки в топ-5, поэтому бой с Евлоевым не входит в мои планы. Если же он окажется последним возможным вариантом, тогда мы, конечно, подеремся, но сейчас мы с моей командой и UFC думаем о другом", — цитирует Лопеса "СЭ".

Евлоев же готов дать реванш и говорит о "Сфере" и так далее.

"Ему потребовалось три месяца, чтобы ответить на мой вызов. Просто сейчас он видит, что я в хорошей позиции, и хочет воспользоваться этим моментом. Конечно, мы встретимся в будущем, но сейчас Евлоев может продолжать скрываться в горах, как делал это последние три месяца", — добавил Лопес в интервью MMA Junkie.

Напомним, что Евлоев одержал победу над Лопесом единогласным решением судей. Для Лопеса это был дебютный бой в лиге. С тех пор он одержал четыре победы подряд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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