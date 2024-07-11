На дерби "Динамо" и "Спартак" придут более 16 тысяч человек

На дерби между московскими футбольными клубами "Динамо" и "Спартаком" уже распродано свыше 16 тысяч билетов.
Перед тем, как футболисты выйдут на поле для болельщиков выступит зааслуженный артист России Валерий Сюткин. Также товарищескую игру посетит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Дерби начнется 12 июля в 17:30 на "ВТБ Арене", пишет "СЭ".
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.