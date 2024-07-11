На дерби "Динамо" и "Спартак" придут более 16 тысяч человек

Свыше 16 тыс билетов продано на матч "Динамо" — "Спартак"

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

На дерби между московскими футбольными клубами "Динамо" и "Спартаком" уже распродано свыше 16 тысяч билетов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Анастасия Плотникова

Перед тем, как футболисты выйдут на поле для болельщиков выступит зааслуженный артист России Валерий Сюткин. Также товарищескую игру посетит двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Дерби начнется 12 июля в 17:30 на "ВТБ Арене", пишет "СЭ".