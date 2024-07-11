Спартак со священниками: почему руководство "Спартака" встречается со священниками

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев объяснил причину встречи руководства команды со священниками. Его слова передает Sport24.
Малышев отметил, что команда поддерживает дружеские отношения с настоятелем храма, расположенного рядом со стадионом "Спартака".
"Коллеги предложили встречу для обсуждения совместных инициатив, таких как исторические экскурсии и другие мероприятия, которые мы могли бы провести", — сказал он.
О встрече руководства "Спартака" со священниками стало известно 1 июля. Помимо Малышева, на встрече присутствовали менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.
В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. Последний раз команда побеждала в Российской Премьер-Лиге в 2017 году.
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.