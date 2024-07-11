Спартак со священниками: почему руководство "Спартака" встречается со священниками

"Спартак" и священники обсуждают совместные инициативы на благо фанатов

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев объяснил причину встречи руководства команды со священниками. Его слова передает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

Малышев отметил, что команда поддерживает дружеские отношения с настоятелем храма, расположенного рядом со стадионом "Спартака".

"Коллеги предложили встречу для обсуждения совместных инициатив, таких как исторические экскурсии и другие мероприятия, которые мы могли бы провести", — сказал он.

О встрече руководства "Спартака" со священниками стало известно 1 июля. Помимо Малышева, на встрече присутствовали менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. Последний раз команда побеждала в Российской Премьер-Лиге в 2017 году.