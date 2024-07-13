Что будет, если каждый день есть авокадо?

Можно ли похудеть с помощью авокадо?

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, что будет с организмом, если каждый день употреблять в пищу авокадо.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По ее словам, авокадо — настоящее сокровище в мире фруктов. Он богат полезными нутриентами и добавляет блюдам мягкость и нежность. Однако не все, что полезно, может благоприятно сказаться на здоровье, есть есть продукт каждый день.

Авокадо содержит марганец, магний, калий, медь. Также этот фрукт богат витаминами, которые необходимы для организма, например, C; группы B; E; К.

Если есть авокадо каждый день, у вас укрепится иммунитет; снизится вес; улучшится зрение. Также авокадо положительно влияет на кожу и волосы и настроение человека.

Сколько авокадо можно есть?

"Есть его нужно в разумных количествах, чтобы не нанести вред организму. Фрукт следует включать в рацион в умеренных количествах — половина среднего плода в день. Важно понимать, что это довольно калорийный продукт — 230 ккал на один фрукт и 20 г жиров", — цитирует нутрициолога "СЭ".