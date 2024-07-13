Что будет, если каждый день есть авокадо?

Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, что будет с организмом, если каждый день употреблять в пищу авокадо.
По ее словам, авокадо — настоящее сокровище в мире фруктов. Он богат полезными нутриентами и добавляет блюдам мягкость и нежность. Однако не все, что полезно, может благоприятно сказаться на здоровье, есть есть продукт каждый день.
Авокадо содержит марганец, магний, калий, медь. Также этот фрукт богат витаминами, которые необходимы для организма, например, C; группы B; E; К.
Если есть авокадо каждый день, у вас укрепится иммунитет; снизится вес; улучшится зрение. Также авокадо положительно влияет на кожу и волосы и настроение человека.
Сколько авокадо можно есть?
"Есть его нужно в разумных количествах, чтобы не нанести вред организму. Фрукт следует включать в рацион в умеренных количествах — половина среднего плода в день. Важно понимать, что это довольно калорийный продукт — 230 ккал на один фрукт и 20 г жиров", — цитирует нутрициолога "СЭ".
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.